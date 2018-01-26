Против Госкино уже 10 месяцев ведется грязная кампания, - Ильенко

26 января, 2018, 17:22

Ильенко связывает свой допрос в НАПК с кампанией против Госкино, которая "10 месяцев ведется в эфире одного из телеканалов"

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал председатель Госкино Филипп Ильенко.

"Во-первых, кого-то очень сильно не устраивает тот уровень развития украинского национального кино и запрет российского продукта, который происходит в последние три с половиной года. Все это я связываю с той грязной кампанией против Госкино, которая уже 10 месяцев ведется в эфире одного из телеканалов. За это время Госкино уже проверило большое количество правоохранительных и контролирующих органов. Пока никаких фактов о каких-либо нарушениях, коррупционных или любых других, никто не смог обнаружить ", - сказал Ильенко.

По его словам, если суд примет во внимание протоколы НАПК о якобы нарушениях со стороны руководства Госкино, то одна из возможных санкций - это запрет занимать должности.

"Это, очевидно и есть цель этой истории. То есть, просто увольнение меня с занимаемой должности под надуманным предлогом", - добавил Ильенко.