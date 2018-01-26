Против Госкино уже 10 месяцев ведется грязная кампания, - Ильенко
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал председатель Госкино Филипп Ильенко.
"Во-первых, кого-то очень сильно не устраивает тот уровень развития украинского национального кино и запрет российского продукта, который происходит в последние три с половиной года. Все это я связываю с той грязной кампанией против Госкино, которая уже 10 месяцев ведется в эфире одного из телеканалов. За это время Госкино уже проверило большое количество правоохранительных и контролирующих органов. Пока никаких фактов о каких-либо нарушениях, коррупционных или любых других, никто не смог обнаружить ", - сказал Ильенко.
По его словам, если суд примет во внимание протоколы НАПК о якобы нарушениях со стороны руководства Госкино, то одна из возможных санкций - это запрет занимать должности.
"Это, очевидно и есть цель этой истории. То есть, просто увольнение меня с занимаемой должности под надуманным предлогом", - добавил Ильенко.
- Напомним, 19 января НАПК вызвало на допрос председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко из-за возможного конфликта интересов. Его обвиняют в том, что он выписывал премии своей двоюродной сестре, которая работает в этом учреждении.
- В ответ Ильенко пообещал обжаловать в судебном порядке действия НАПК.
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