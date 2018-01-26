Прокуратура требует вернуть отель и ресторан "Феофания" Нацакадемии наук

26 января, 2018, 12:02

Прокуратура требует вернуть в собственность Национальной академии наук гостинично-ресторанный комплекс "Феофания"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Прокуратура подала иск в интересах государства в лице НАН к ООО "ГК Феофания" об истребовании в государственную собственность гостиницы и ресторана "Феофания", общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью свыше 182 млн грн, которое расположено по ул. Метрологической, 14-Б в Киеве.

Отмечается, что не являясь собственником спорного имущества в апреле 2013 года частное предприятие зарегистрировало его за собой на праве собственности на основании судебного решения от марта 2004 года.

Однако выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева.

Таким образом, в результате указанных незаконных действий частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания.