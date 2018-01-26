Прокуратура обжаловала приговор Шуфричу-младшему, осужденному за ДТП в центре Киева
26 января, 2018, 07:15
Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестора Шуфрича - Нестора-младшего, которого приговорили к году условного наказания по обвинению в совершении ДТП в центре Киева
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Громадське".
"Да, прокуратура обжаловала решение суда", - подчеркнула она.
- Напомним, 26 августа на улице Шота Руставели в центре Киева сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину.
- В сети опубликовали видео, на котором видно, как машина сына Шуфрича на большой скорости пролетает по Киеву и сбивает на пешеходном переходе человека.
- 29 августа сыну Шуфрича было объявлено о подозрении. В качестве меры пресечения прокуратура просила для него домашний арест.
- 30 августа 23-летнего Нестора Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца-нардепа.
- Шуфрича-младшего приговорили к лишению свободы сроком на три года и освободили от отбывания наказания с отсрочкой на один год.
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