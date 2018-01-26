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Прокуратура обжаловала приговор Шуфричу-младшему, осужденному за ДТП в центре Киева

Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестора Шуфрича - Нестора-младшего, которого приговорили к году условного наказания по обвинению в совершении ДТП в центре Киева

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Громадське".

"Да, прокуратура обжаловала решение суда", - подчеркнула она.

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