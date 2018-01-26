Президент Польши - Кремлю: у меня одно послание - оставьте Украину

26 января, 2018, 15:25

Власти Польши призывают Россию в этом году оставить Украину и ее территории в покое и уважать международное законодательство

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в Давосе, сообщает Эспрессо.TV.

"Оставьте Украину в покое. Вот такое мое послание", - подчеркнул он, отвечая на вопрос относительно того, каким является его послание к России в этом году.

Дуда также отметил, что Евросоюзу нужно держать двери открытыми для вступления в организацию новых стран. Это очень важно для Евросоюза, особенно в контексте выхода Британии из него.

Говоря о России, Дуда добавил, что в отношениях с ней нужно попытаться держать баланс: с ней надо пытаться создать диалог, однако при этом надо требовать у нее уважения и соблюдения международного законодательства.