Президент Польши - Кремлю: у меня одно послание - оставьте Украину
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в Давосе, сообщает Эспрессо.TV.
"Оставьте Украину в покое. Вот такое мое послание", - подчеркнул он, отвечая на вопрос относительно того, каким является его послание к России в этом году.
Дуда также отметил, что Евросоюзу нужно держать двери открытыми для вступления в организацию новых стран. Это очень важно для Евросоюза, особенно в контексте выхода Британии из него.
Говоря о России, Дуда добавил, что в отношениях с ней нужно попытаться держать баланс: с ней надо пытаться создать диалог, однако при этом надо требовать у нее уважения и соблюдения международного законодательства.
- Отметим, президент Петр Порошенко во время этой сессии заявил, что в 2021 году Украина при поддержке Польши и Литвы получит перспективу членства в Евросоюзе.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-