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Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока из-за Донбасса, - польский премьер

Польша не хочет принимать 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов ЕС, прикрывшись беженцами с Донбасса

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

На вопрос журналистов относительно негативного отношения Польши к примерно 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов ЕС, новоназначенный премьер-министр Моравецький объяснил это большим количеством украинских беженцев в Польше.

"Потому что некоторые люди, похоже, забывают, что на востоке Украины - война и что большое количество людей прибывает из Донбасса в Польшу", – заявил Моравецький.

Также он добавил, что дело не в числах принятых беженцах, а в качестве помощи, которую им оказывают в стране.

 

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