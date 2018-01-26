Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока из-за Донбасса, - польский премьер
26 января, 2018, 14:22
Польша не хочет принимать 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов ЕС, прикрывшись беженцами с Донбасса
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.
На вопрос журналистов относительно негативного отношения Польши к примерно 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов ЕС, новоназначенный премьер-министр Моравецький объяснил это большим количеством украинских беженцев в Польше.
"Потому что некоторые люди, похоже, забывают, что на востоке Украины - война и что большое количество людей прибывает из Донбасса в Польшу", – заявил Моравецький.
Также он добавил, что дело не в числах принятых беженцах, а в качестве помощи, которую им оказывают в стране.
- В октябре правительство Польши не согласится принимать беженцев в рамках новой программы ЕС по переселению, объяснив большим количеством украинских мигрантов.
- 9 декабря новый премьер Польши Матеуш Моравецький в первый же день утверждения в должности заявил, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".
- В ответ посольство Украины сообщило, что в течение 2016-2017 годов всего лишь 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.
- Руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила, что в Польше преувеличивают количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС.
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