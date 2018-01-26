Под ногтями Ноздровской нашли неизвестную ДНК, в Россошанского мог быть сообщник, - ГПУ

26 января, 2018, 10:26

В Генпрокуратуре рассказали детали относительно расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, в частности относительно найденных на ее теле следов ДНК

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".

Он рассказал, что под ногтями убитой на правой руке были найдены следы ДНК другого человека, которые совпадают с ДНК подозреваемого Юрия Россошанского. У самого Россошанского на лбу были следы, похожие на царапины от ногтей человеческой руки.

"Факт второй - найдено нож, по сути, садовую заточку, на которой есть следы ДНК жертвы. Кроме того, есть ряд свидетельств, и сам подозреваемый рассказал и показал все, что произошло - когда и где. Сейчас мы ждем ответа экспертизы на вопрос, можно ли считать найденный пепел остатками сожженной одежды жертвы", - подчеркнул Луценко.

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По его словам, следователи ищут следы крови на дороге, по которой шли подозреваемый и его жертва. Впрочем, в деле также есть некоторые неясности, в частности, возможно и такое, что Россошанский мог действовать не один.

"Это неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп в одиночку. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более, что под другими ногтями погибшей имеются следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем", - подытожил Луценко.