Под ногтями Ноздровской нашли неизвестную ДНК, в Россошанского мог быть сообщник, - ГПУ
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".
Он рассказал, что под ногтями убитой на правой руке были найдены следы ДНК другого человека, которые совпадают с ДНК подозреваемого Юрия Россошанского. У самого Россошанского на лбу были следы, похожие на царапины от ногтей человеческой руки.
"Факт второй - найдено нож, по сути, садовую заточку, на которой есть следы ДНК жертвы. Кроме того, есть ряд свидетельств, и сам подозреваемый рассказал и показал все, что произошло - когда и где. Сейчас мы ждем ответа экспертизы на вопрос, можно ли считать найденный пепел остатками сожженной одежды жертвы", - подчеркнул Луценко.
Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все подробности
По его словам, следователи ищут следы крови на дороге, по которой шли подозреваемый и его жертва. Впрочем, в деле также есть некоторые неясности, в частности, возможно и такое, что Россошанский мог действовать не один.
"Это неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп в одиночку. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более, что под другими ногтями погибшей имеются следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем", - подытожил Луценко.
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, 29 декабря.
- Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанского в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
- Телеканал "Эспрессо" обнародовал кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юристка по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-