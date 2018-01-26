Песня Сергея Бабкина для "Евровидения-2018" появилась в сети

26 января, 2018, 11:54

Певец Сергей Бабкин презентовал песню "Крізь твої очі", которую готовит для Национального отбора для песенного конкурса "Евровидение"

Композицию можно услышать на Google Play Music и iTunes.

Песня "Сквозь твои глаза" - о любви к семье, родителям и родной страны. В ней певец пытался передать сильные чувства через родной, украинский язык.

В интервью одному из СМИ он сказал, что Сергей Бабкин "представит новую авторскую песню "Крізь твої очі" прямо на Нацотборе на "Евровидение-2018". Однако, композицию уже можно послушать.