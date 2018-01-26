Первый в мире голографический смартфон появится в магазинах уже летом

26 января, 2018, 10:55

Создатели смартфона Hydrogen с революционным голографическим экраном рассказали о первых серийных моделях и пообещали пустить продукт в продажу уже летом этого года по цене от $1195

Об этом пишет Engadget.

Разработала Hydrogen One компания RED, которая производит профессиональные кинокамеры стоимостью в десятки тысяч долларов. Создатели подчеркивают, что это не просто демонстрация новой технологии или пиар-ход. По их мнению, новинка полностью изменит подход к потребления 3D-контента.

Разработчики поделились новыми деталями на форуме после получения первых серийных смартфонов - с номерами EVT1 - 0001 и 0002. На 14 страницах ответов на вопросы потенциальных клиентов нет ни одного фото новинки, но приведенные спецификации.

Дисплей с диагональю 5,7 дюймов в 2D-режиме имеет разрешение 2560 × 1440, цвета - яркие и насыщенные.

Революционный голографический 4V-режим основатель компании Джим Джаннард описывает гораздо более поэтично: "Экран слегка темнеет, и снаружи появляется изображение лучше, чем в 3D ... Очки не нужны. Невозможно об этом рассказать, вам просто придется это увидеть. Пока все кто видел, теряют дыхание, ругаются или просто улыбаются. Надо было записать это на камеру, такие эмоции бесценны".

Дополнить изображение должно революционная технология звука, но ее тоже "надо слышать самому".

Видео в стандарте 4V смартфон сможет снимать и показывать самостоятельно. RED также запускает платформу HYDROGEN Network, которая позволяет пользователям делиться 4V контентом, созданным при помощи своего Hydrogen One.

На ней владельцы смартфона смогут продать или отдать свой 4V контент бесплатно. Вместе с 4V-файлом телефон сразу будет хранить и обычное 2D-видео для удобства обделенных новыми технологиями.

На задней панели - универсальный разъем для подключения различных модулей. Одним из них будет видеокамера профессионального стандарта.

Внутри телефона, выдержанного в индустриальном дизайне, процессор Qualcomm Snapdragon 835x, два слота для SIM-карт, стандартный разъем для наушников и аккумулятор мощностью 4500 mAh.

Весит смартфон немного больше, чем обычные с той же диагональю дисплея, и, кроме того, он немного толще. Джаннард назвал смартфон "солидным".

Рядовым пользователям Hydrogen One удастся подержать в руках летом. Джаннард объясняет, что это время нужно для сертификации смартфона разными операторами, поддержка которых "беспрецедентна".

Предзаказ можно сделать уже сейчас, но оплатить нужно полную сумму: $1195 с алюминиевым корпусом, $1595 - с титановым. В правилах и условиях предварительного заказа подчеркивается, что даты поставки и спецификации могут изменяться. Джаннард, впрочем, обещает "не разочаровать".

Отмечено, что в основе разработки лежат принципы нанофотоники. Обычный ЖК-дисплей дополняется слоем нанотрубок, которые обеспечивают эффект дифракции. "Дифракционное подсветка поля" позволяет экрану проектировать трехмерные объекты, которые можно наблюдать под разными углами.