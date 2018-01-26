Отключение Vodafone на руку одному из "министров" оккупационной администрации в Донецке, - Тымчук
26 января, 2018, 10:33
В отключении Vodafone на территории оккупированного Донбасса заинтересован "министр доходов и сборов" оккупационной администрации в Донецке Александр Тимофеев
Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.
По его словам, "министр" с позывным "Ташкент" лично заинтересован в отключении Vodafone, поскольку получает часть прибыли от оператора оккупантов "Феникс".
По информации "Информационного сопротивления", на территории оккупированного Донбасса растет недовольство из-за прекращения работы Vodafone.
- Напомним, 11 января территории под оккупационной администрацией России остались без мобильной связи. Стало известно, что порвался кабель в компании Vodafone.
- Впоследствии эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.
- В результате в Донецке сформировались метровые очереди за карточками местного мобильного оператора "Феникс".
- 19 января компания Vodafone возобновила работу в оккупированной части Луганской области, тем временем в Донецке до сих пор отсутствует мобильная связь.
- Впоследствии стало известно, что оккупационная администрация России в Донецке требует у Vodafone оплачивать ей за потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.
- Компания Vodafone-Украина не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.
- По информации СМИ, российские наемники запретили приносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами украинских мобильных операторов.
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