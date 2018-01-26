Отключение Vodafone на руку одному из "министров" оккупационной администрации в Донецке, - Тымчук

26 января, 2018, 10:33

В отключении Vodafone на территории оккупированного Донбасса заинтересован "министр доходов и сборов" оккупационной администрации в Донецке Александр Тимофеев

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

По его словам, "министр" с позывным "Ташкент" лично заинтересован в отключении Vodafone, поскольку получает часть прибыли от оператора оккупантов "Феникс".

По информации "Информационного сопротивления", на территории оккупированного Донбасса растет недовольство из-за прекращения работы Vodafone.