 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отключение Vodafone на руку одному из "министров" оккупационной администрации в Донецке, - Тымчук

В отключении Vodafone на территории оккупированного Донбасса заинтересован "министр доходов и сборов" оккупационной администрации в Донецке Александр Тимофеев

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

По его словам, "министр" с позывным "Ташкент" лично заинтересован в отключении Vodafone, поскольку получает часть прибыли от оператора оккупантов "Феникс".

По информации "Информационного сопротивления", на территории оккупированного Донбасса растет недовольство из-за прекращения работы Vodafone.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать