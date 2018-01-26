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Оккупанты стреляли в зоне АТО из минометов и гранатометов, ранены двое бойцов ВСУ

Прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку Новотроицкого.

На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.

Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в медучреждения и оказали помощь.

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