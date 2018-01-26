Оккупанты стреляли в зоне АТО из минометов и гранатометов, ранены двое бойцов ВСУ
26 января, 2018, 09:26
Прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, ранены два украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку Новотроицкого.
На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.
Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в медучреждения и оказали помощь.
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