Оккупанты стреляли в зоне АТО из минометов и гранатометов, ранены двое бойцов ВСУ

26 января, 2018, 09:26

Прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку Новотроицкого.

На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.

Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в медучреждения и оказали помощь.