Нидерландские спецслужбы шпионили за российскими хакерами, которые взломали штаб Клинтон, - СМИ
Об этом идет речь в расследовании нидерландской газеты deVolkskrant и программы новостей Nieuwsuur.
Во время избирательной кампании 2016 года портал WikiLeaks опубликовал тысячи электронных писем и документов избирательного штаба Хиллари Клинтон. Скандал вокруг электронной был в центре избирательной гонки. Позже Клинтон заявляла, что он сыграл весомую роль в ее поражении.
"Доступ голландцев (к компьютерной сети российских хакеров. – Ред.) является важным свидетельством участия России в хакерских атаках на Демократическую партию, в соответствии с шестью американскими и голландскими источниками, которые знакомы с материалом, но пожелали остаться анонимными.
Это также стало основанием для того, что ФБР приступило к расследованию вмешательство России в предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и республиканским кандидатом Дональдом Трампом", - сообщает издание.
Журналисты утверждают, что нидерландская спецслужба AIVD следила за работой Cozy Bear фактически в прямом эфире. Сообщается, что AIVD имело доступ к компьютерам российских хакеров с 2014 по 2017 годы. Полученную информацию нидерландские агенты передавали ЦРУ и АНБ.
Летом 2014 года нидерландские хакеры проникли в компьютерную сеть Cozy Bear, чья штаб-квартира расположена в университетском здании рядом с Красной площадью.
AIVD отслеживала каждый шаг российских хакеров, в том числе через веб-камеры. Они могли узнать, кто принадлежит к российской группе, состав которой постоянно менялся. Полученные снимки сравнивали с базами данных российских шпионов.
Благодаря проникновению нидерландская спецслужба узнала, что хакерами руководит Служба внешней разведки России.
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- Напомним, центральное разведывательное управление США в своем отчете заявило, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.
- 27 июня хакеры атаковали ряд украинских банков, энергетических и транспортных компаний, а также органы власти, заразив компьютеры вирусом-вымогателем.
- Компания Microsoft заявила, что программа для отчетности и документооборота M.E.doc стала причиной массовых кибератак против Украины.
- 6 июля группа хакеров, которые разработали вирус Petya.A, вышли на связь с пользователями американского ресурса Motherboard, рассказав некоторые детали о кибератаку.
- Как заявил глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк, хакеры распространяли вирус Petya.A через программное обеспечение M.E.Doc, чтобы дестабилизировать экономический сектор.
- 13 октября команда реагирования на компьютерные происшествия CERT-UA Госслужбы спецсвязи и защиты информации сообщила о возможности кибератак в период до 17 октября.
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