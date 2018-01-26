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Нидерландские спецслужбы шпионили за российскими хакерами, которые взломали штаб Клинтон, - СМИ

Агенты нидерландской спецслужбы AIVD следили за российской хакерской группировкой Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демократической партии США во время президентской кампании

Об этом идет речь в расследовании нидерландской газеты deVolkskrant и программы новостей Nieuwsuur.

Во время избирательной кампании 2016 года портал WikiLeaks опубликовал тысячи электронных писем и документов избирательного штаба Хиллари Клинтон. Скандал вокруг электронной был в центре избирательной гонки. Позже Клинтон заявляла, что он сыграл весомую роль в ее поражении.

"Доступ голландцев (к компьютерной сети российских хакеров. – Ред.) является важным свидетельством участия России в хакерских атаках на Демократическую партию, в соответствии с шестью американскими и голландскими источниками, которые знакомы с материалом, но пожелали остаться анонимными.

Это также стало основанием для того, что ФБР приступило к расследованию вмешательство России в предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и республиканским кандидатом Дональдом Трампом", - сообщает издание.

Журналисты утверждают, что нидерландская спецслужба AIVD следила за работой Cozy Bear фактически в прямом эфире. Сообщается, что AIVD имело доступ к компьютерам российских хакеров с 2014 по 2017 годы. Полученную информацию нидерландские агенты передавали ЦРУ и АНБ.

Летом 2014 года нидерландские хакеры проникли в компьютерную сеть Cozy Bear, чья штаб-квартира расположена в университетском здании рядом с Красной площадью.

AIVD отслеживала каждый шаг российских хакеров, в том числе через веб-камеры. Они могли узнать, кто принадлежит к российской группе, состав которой постоянно менялся. Полученные снимки сравнивали с базами данных российских шпионов.

Благодаря проникновению нидерландская спецслужба узнала, что хакерами руководит Служба внешней разведки России.

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