Номинанта на “Оскар”, фильм "Форма воды" обвиняют в плагиате

Режиссера ленты-номинанта на "Оскар" "Форма воды" Гильермо дель Торо обвинили в плагиате на похожую пьесу Пола Зиндела

Об этом пишет The Guardian.

Ленту "Форма воды" получила наибольшее количество номинаций на "Оскар", однако фильм рискует остаться без наград.

По словам сын драматурга Дэвида Зиндела, сюжет почти полностью повторяет пьесу "Позволь мне услышать твой шепот" (Let Me Hear You Whisper) американского писателя, владельца Пулитцеровской премии Пола Зиндела, которую он написал в 1969 году.

"Мы шокированы тем, что крупная киностудия сняла фильм по мотивам работы моего покойного отца, и не вспомнила о нем в титрах и не обратилась к нам относительно авторского права", – сказал Дэвид.

Действие в "Форме" воды " происходит в 60-е годы. Уборщица Элиза работает в секретной военной лаборатории Балтимора. Она осталась немой из-за того, что в детстве получила травму. В лабораторию привозят новый объект для изучения, существование которого держат в строжайшей тайне.

Это - амфибия с видом гуманоида, к которому постепенно привязывается Элиза. Женщина наблюдает за ним и постепенно между ними возникает симпатия. Впоследствии руководство решает убить амфибию, и Элиза пытается организовать побег.

И в ленте, и в пьесе уборщицы работают в ночную смену и влюбляются в морское существо. В обеих историях они одинаково приносят ему еду, танцуют со шваброй под песню о любви. Также они мечтают научиться общаться с существом, а позже — спасти от работников лаборатории, которые хотят его убить.

В студии Fox Searchlight, которая владеет правами на ленту, говорят, что эти обвинения не соответствуют действительности, ведь режиссер никогда не читал этой пьесы.

Одна в сети вспоминают о том, что в одном из интервью Торо говорил, что идею подал писатель Даниэль Краус: он рассказал историю про уборщицу, которая хочет спасти человека - амфибию из секретного государственного органа".