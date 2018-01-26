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НАПК проверит е-декларации трех нардепов и прокурора сил АТО

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку 14 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениям или жалобам, в которых были приведены факты о возможном отражение в декларации недостоверных сведений, пояснили в НАПК.

В агентстве назвали лиц, в отношении которых начнут проверку:

Василенко Ярослав, судья Киевского апелляционного административного суда Украины

Балбекова Елена, директор департамента Министерства экономического развития и торговли Украины.

Бутков Игорь, секретарь Северодонецкого городского совета Луганской области

Кононенко Альберт, депутат Харьковского городского совета

Микитась Максим, народный депутат Украины

Кулик Константин, военный прокурор сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры

Мартынюк Максим, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины

Толубко Владимир, ректор Государственного университета телекоммуникаций

Хомутынник Виталий, народный депутат Украины

Чумак Виктор, народный депутат Украины

Сообщается, что проверка указанных деклараций продлится 60 дней и будет начата на следующий день за днем ​​принятия соответствующих решений.

  • 23 января Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику относительно его первого заместителя Гизо Углава. Предписание директору НАБУ относительно Углава вынесено по результатам проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы ..
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