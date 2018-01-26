Нацбанк изменил правила продажи валюты клиентами банков

26 января, 2018, 22:56

Национальный банк усовершенствовал условия продажи валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка". Постановление вступает в силу 27 января.

"Во-первых, четко определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке)", - отмечает регулятор.

Во-вторых, Нацбанк уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов.

"Как и ранее, уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее чем за пять банковских дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке".

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НБУ уточнил, что в случае, если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.