Нацбанк изменил правила продажи валюты клиентами банков
Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка". Постановление вступает в силу 27 января.
"Во-первых, четко определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке)", - отмечает регулятор.
Во-вторых, Нацбанк уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов.
"Как и ранее, уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее чем за пять банковских дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке".
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НБУ уточнил, что в случае, если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.
- 25 января Нацбанк принял решение повысить учетную ставку до 16% годовых для снижения инфляции.
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