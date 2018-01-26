НАБУ направило в суд первое дело по проверкам е-деклараций

26 января, 2018, 16:38

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды председателем одного из судов в Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В течение месяца подозреваемые - председатель суда и адвокат-посредник, а также сторона защиты знакомились с материалами следствия. 23 января обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Председатель районного суда обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 ( «Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды»), адвокат, выполнявший роль посредника - по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, указанные лица получили неправомерную выгоду в размере $5000 за вынесение судьей оправдательного приговора в уголовном производстве.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в марте 2017 по материалам, полученным от управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

В НАБУ отмечают, что это первое обвинение по делу, которое детективы открыли по результатам анализа электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.