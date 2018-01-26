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НАБУ направило в суд первое дело по проверкам е-деклараций

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды председателем одного из судов в Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В течение месяца подозреваемые - председатель суда и адвокат-посредник, а также сторона защиты знакомились с материалами следствия. 23 января обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Председатель районного суда обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 ( «Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды»), адвокат, выполнявший роль посредника - по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, указанные лица получили неправомерную выгоду в размере $5000 за вынесение судьей оправдательного приговора в уголовном производстве.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в марте 2017 по материалам, полученным от управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

В НАБУ отмечают, что это первое обвинение по делу, которое детективы открыли по результатам анализа электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

  • 23 января Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику относительно его первого заместителя Гизо Углава. Предписание директору НАБУ относительно Углава вынесено по результатам проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы.
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