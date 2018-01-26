МИД призывает Россию к созданию зоны безопасности вдоль госграницы на Донбассе

26 января, 2018, 17:52

В МИД разочарованы тем, что Россия продолжает блокировать доступ миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на Донбассе "Гуково" и "Донецк"

Об этом заявила пресс-служба МИД Украины.

МИД выражает глубокое разочарование позицией России, которая в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой Украиной территории Донбасса. Сообщается, что речь идет о двух российских пунктах пропуска - "Гуково" и "Донецк".

"Такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, поддержку террористической деятельности на территории Украины. В этой связи, присоединившись к консенсусу относительно решения, делегация Украины в ОБСЕ произнесла соответствующее интерпретирующее заявление", - говорится в сообщении пресс-службы.

МИД призвала Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, в частности относительно установления контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создания зоны безопасности вдоль границы со стороны России.

Вчера на заседании Постоянного совета ОБСЕ было принято решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", передает "РБК-Украина".