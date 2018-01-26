 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МИД напомнил Польше, что украинцы не были "коллаборационистами третьего рейха"

МИД Украины заявил, что глубоко обеспокоен фактом принятия Сеймом Польши законопроекта о запрете "бандеровской пропаганды"

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Обидно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы общего исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннее трактование исторических событий, некорректного использования в официальном документе названия части территории Украины", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили полякам, что украинцы перенесли чрезвычайно большие страдания от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев как "преступных националистов" и "коллаборантов третьего рейха".

В МИД также призвали польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

Читайте также: Польша из адвоката Украины превращается в прокурора. Как до этого дошло

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2018 пятница

больше новостей

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать