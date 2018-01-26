МИД напомнил Польше, что украинцы не были "коллаборационистами третьего рейха"
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Обидно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы общего исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннее трактование исторических событий, некорректного использования в официальном документе названия части территории Украины", - говорится в заявлении.
В МИД напомнили полякам, что украинцы перенесли чрезвычайно большие страдания от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев как "преступных националистов" и "коллаборантов третьего рейха".
В МИД также призвали польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.
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- В ноябре Польша запретила въезд нескольким украинцам за якобы "антиевропейские ценности". Среди этих людей и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
- 9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве. Ротации произошли в девяти министерствах. Своей должность, в частности, лишился глава МИД Витольд Ващиковский, который несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.
- 10 января новый глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.
- 26 января сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".
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