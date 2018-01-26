МИД напомнил Польше, что украинцы не были "коллаборационистами третьего рейха"

26 января, 2018, 20:57

МИД Украины заявил, что глубоко обеспокоен фактом принятия Сеймом Польши законопроекта о запрете "бандеровской пропаганды"

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Обидно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы общего исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннее трактование исторических событий, некорректного использования в официальном документе названия части территории Украины", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили полякам, что украинцы перенесли чрезвычайно большие страдания от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев как "преступных националистов" и "коллаборантов третьего рейха".

В МИД также призвали польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

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