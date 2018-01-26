Люди эволюционно склонны к питанию насекомыми, - ученые

26 января, 2018, 16:50

Новое исследование доказывает, что люди, подобно большинству приматов, не имеют никаких физиологических препятствий для питания насекомыми

Об открытии сообщает Science Daily.

Скелеты насекомых состоят из вещества под названием хитин. Для его расщепления необходим особый фермент, который, как считалось ранее, отсутствует у млекопитающих.

Это не согласовывалось с данными о питании грызунов и летучих мышей, многие из которых едят исключительно насекомых, но казалось верным для приматов. Новое исследование опровергает эту гипотезу.

Исследовав геномы 34 видов лемуров и обезьян, а также людей, ученые обнаружили у большинства видов минимум одну рабочую копию гена CHIA, который отвечает за производство желудочного фермента, расщепляющего хитин.

У примитивных видов, таких как лемуры, копий было более или менее 3. Рекордсменом оказался долгопят - ночной примат с островов Юго-Восточной Азии, который употребляет в пищу больше насекомых, чем любой другой представитель отряда. В его геноме оказалось 5 копий CHIA. Все это доказывает, что насекомые были основным источником питания наших далеких предков.

В ходе эволюции приматы переходили с ночного на дневной образ жизни и увеличивались в размерах, а насекомые исчезали из их диеты, уступая место фруктам и листьям. Однако обезьяны и лемуры сохранили генетический инструментарий, необходимый для переваривания хитина.

Присутствует он и у человека, хотя ученые до сих пор ведут споры, насколько эффективно мы можем переваривать скелеты насекомых. Исследователи считают, что даже если фермент, который расщепляет хитин, плохо функционирует в наших желудках, мы можем облегчить переваривание хитина с помощью кулинарной обработки.

По мнению авторов работы, недостатком существующих исследований является то, что они сосредоточены на представителях западной культуры, для которых такая диета - экзотика.

В то же время, многие жители стран Азии и Африке регулярно едят насекомых. По оценке ООН, эти существа являются частью традиционного рациона 2 млрд людей. Организация относит к съедобным 1 900 видов насекомых и подчеркивает, что они полезны и куда более экологически безвредны в производстве, чем мясо домашних животных.

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