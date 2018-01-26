Люди эволюционно склонны к питанию насекомыми, - ученые
Об открытии сообщает Science Daily.
Скелеты насекомых состоят из вещества под названием хитин. Для его расщепления необходим особый фермент, который, как считалось ранее, отсутствует у млекопитающих.
Это не согласовывалось с данными о питании грызунов и летучих мышей, многие из которых едят исключительно насекомых, но казалось верным для приматов. Новое исследование опровергает эту гипотезу.
Исследовав геномы 34 видов лемуров и обезьян, а также людей, ученые обнаружили у большинства видов минимум одну рабочую копию гена CHIA, который отвечает за производство желудочного фермента, расщепляющего хитин.
У примитивных видов, таких как лемуры, копий было более или менее 3. Рекордсменом оказался долгопят - ночной примат с островов Юго-Восточной Азии, который употребляет в пищу больше насекомых, чем любой другой представитель отряда. В его геноме оказалось 5 копий CHIA. Все это доказывает, что насекомые были основным источником питания наших далеких предков.
В ходе эволюции приматы переходили с ночного на дневной образ жизни и увеличивались в размерах, а насекомые исчезали из их диеты, уступая место фруктам и листьям. Однако обезьяны и лемуры сохранили генетический инструментарий, необходимый для переваривания хитина.
Присутствует он и у человека, хотя ученые до сих пор ведут споры, насколько эффективно мы можем переваривать скелеты насекомых. Исследователи считают, что даже если фермент, который расщепляет хитин, плохо функционирует в наших желудках, мы можем облегчить переваривание хитина с помощью кулинарной обработки.
По мнению авторов работы, недостатком существующих исследований является то, что они сосредоточены на представителях западной культуры, для которых такая диета - экзотика.
В то же время, многие жители стран Азии и Африке регулярно едят насекомых. По оценке ООН, эти существа являются частью традиционного рациона 2 млрд людей. Организация относит к съедобным 1 900 видов насекомых и подчеркивает, что они полезны и куда более экологически безвредны в производстве, чем мясо домашних животных.
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