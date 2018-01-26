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Львовянин создал подпольный мини-завод по производству кофе известного бренда, который потом продавал в нескольких областях


фото: прес-служба Нацполіції у Львівській області
Во Львове правоохранители разоблачили и прекратили работу мощного мини-завода по изготовлению фальсифицированного кофе известного бренда

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

45-летний львовянин устроил производство в собственном домохозяйстве на втором этаже здания, куда попасть можно было только лифтом.

Мощность мини-завода достигала тысячи пачек кофе в сутки.

Фальсифицированная продукция отгружалась из цеха во Львове, а сбыт производился через подставных лиц в другом регионе Украины, где злоумышленник организовал так называемый "офис продаж".

Поддельное кофе распространялось на оптовых рынках Львова, а также в сети небольших торговых заведений западного региона. Работа с клиентами также проводилась через интернет.

Во время обысков полицейские изъяли оборудование для производства и упаковки кофе, более 19 тыс. Упаковок готовой к реализации продукции, почти 100 кг сырья, бумажную тару, а также 17 тыс. грн, вырученных от незаконной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара». Санкция статьи предусматривает наказание штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

Представители торгового знака кофе в Украине подтвердили, что им нанесли значительный ущерб от незаконного производства фальсифицированного кофе.

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