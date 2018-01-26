КНДР продолжает продавать уголь через Россию, несмотря на санкции, - Reuters
26 января, 2018, 11:39
Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Там уголь грузили на суда, которые переправляли его в Южную Корею и в Японию, сообщили источники.
При этом источник агентства в одной из американских спецслужб подтвердил, что КНДР торгует углем через Россию, добавив, что это продолжается до сих пор.
Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу агентства о комментарии.
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- Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.
- По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.
- 28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.
- В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.
- Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.
- В Государственном департаменте США считают, что российская власть ввела не все санкции против Северной Кореи, которые были ранее одобрены резолюцией ООН.
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