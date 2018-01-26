Кем были погибшие в катастрофе вертолета в Кременчуге. Данные ГСЧС
Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в эфире "112 Украина".
По ранее обнародованной информации МВД, погибшие были жителями Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 рождения.
"Возрастная категория погибших - 48-58 лет, все опытные, осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты. И у башни одной из местных компаний, по предварительной версии следствия, скорее всего, не заметили растяжки троса, который держит телебашню, в результате чего винтом коснулись за это трос, после чего произошло падение и возгорание ", - рассказал Сулаев.
ГСЧС в Полтавской области обнародовала имена погибших членов экипажа:
- командир воздушного судна Шевченко Сергей Александрович,
- второй пилот Науменко Николай Владимирович,
- бортовой инженер Овчарук Алексей Николаевич,
- бортовой инженер-инструктор - Блинков Алексей Викторович.
- Напомним, 25 января в Кременчуге упал вертолет Ми-8, есть погибшие. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа.
- По предварительной версии следствия, вертолет потерпел крушение, потому что летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.
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