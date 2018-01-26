Кем были погибшие в катастрофе вертолета в Кременчуге. Данные ГСЧС

26 января, 2018, 14:50

Все четверо погибших в результате падения вертолета в Кременчуге были опытными пилотами

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в эфире "112 Украина".

По ранее обнародованной информации МВД, погибшие были жителями Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 рождения.

"Возрастная категория погибших - 48-58 лет, все опытные, осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты. И у башни одной из местных компаний, по предварительной версии следствия, скорее всего, не заметили растяжки троса, который держит телебашню, в результате чего винтом коснулись за это трос, после чего произошло падение и возгорание ", - рассказал Сулаев.

ГСЧС в Полтавской области обнародовала имена погибших членов экипажа:

- командир воздушного судна Шевченко Сергей Александрович,

- второй пилот Науменко Николай Владимирович,

- бортовой инженер Овчарук Алексей Николаевич,

- бортовой инженер-инструктор - Блинков Алексей Викторович.