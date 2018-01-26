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Катастрофа вертолета возле Кременчуга: спасатели рассказали новые подробности


фото: "Телеграфь"
Спасатели ликвидировали возгорание вертолета Ми-8, который упал 25 января в Кременчуге Полтавской области

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в области Светлана Рыбалко в эфире "112 Украина".

"Ликвидация пожара была в 23:05. Но это не значит, что постоянно был открыт огонь: его буквально за полчаса ликвидировали, но из-под вертолета иногда пробивали искры, которые мы заливали. Полностью разобрать остатки конструкции вертолета мы не могли, потому что полиция осуществила оформление этого события, сдвигать обломки нам не позволяли", - рассказала Рыбалко.

Также она добавила, что там остались на дежурстве 2 автомобиля и 8 человек личного состава. По словам спикера, следователи ожидают приезд комиссии из Киева.

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