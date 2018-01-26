Канадцы построили в Днепропетровской области солнечную электростанцию за 11 млн евро
Об этом заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, передает "Интерфакс-Украина".
Канадская компания Refraction Asset Management построила в городе Никополь Днепропетровской области солнечную электростанцию стоимостью около 11 млн евро. По словам главы обладминистрации, станция способна ежемесячно обеспечивать светом почти 12 тысяч квартир.
"Сейчас это самая мощная в области солнечная электростанция, построенная инвестором. На 15 га земли разместили более 32 тысяч панелей. Мощность станции - 80 МВт электроэнергии в сутки", - рассказал Резниченко.
Сейчас это вторая солнечная электростанция (первую построили в городе Подгородном). Сообщается, что на строительство никопольской ЭС не потрачено ни копейки бюджетных средств, все сделано за средства инвестора.
По словам представителя компании Refraction Asset Management, Никополь был выбран местом строительства электростанции, поскольку является "одной из наиболее солнечных местностей области".
Все панели в Никопольской электростанции - иностранных производителей, однако конструкции - днипровские.
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