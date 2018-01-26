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Гройсман рассказал, когда ждать транш МВФ. Его прогноз менее оптимистичен, чем у Порошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда в июне 2018 года

Об этом глава правительства заявил в эфире канала "112 Украина".

"Думаю, включительно с июня это (поступление очередного транша) может произойти... в первой половине 2018 года", - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что сейчас страна и представители Фонда обсуждают формирования цены на газ. При этом он заверил, что в этом отопительном сезоне никаких решений относительно повышения цен на газ правительство принимать не будет.

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  • Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ожидает транш от МВФ к апрелю.
  • Отметим, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина надеется получить очередной транш от МВФ в мае 2018 года.
  • Тем временем в Нацбанке отметили, что в этом году рассчитывают получить от МВФ около $2 млрд.
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