Гройсман рассказал, когда ждать транш МВФ. Его прогноз менее оптимистичен, чем у Порошенко

26 января, 2018, 16:47

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда в июне 2018 года

Об этом глава правительства заявил в эфире канала "112 Украина".

"Думаю, включительно с июня это (поступление очередного транша) может произойти... в первой половине 2018 года", - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что сейчас страна и представители Фонда обсуждают формирования цены на газ. При этом он заверил, что в этом отопительном сезоне никаких решений относительно повышения цен на газ правительство принимать не будет.

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