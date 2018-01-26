Глава Комитета избирателей рассказал, кто может возглавить Центризбирком
Об этом заявил председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Эспрессо.TV.
По сравнению с предыдущими ротациями состава ЦИК, нынешний список кандидатов стал значительно лучше.
"Если раньше партии вносили предложение, а президент поддерживал кандидатов, которые были преданными партийцами, людьми с партийной орбиты. То теперь большая половина списка - это опытные юристы, которые могли бы быстро войти в работу ЦИК", - заявил Кошель.
По мнению Кошеля, на должность председателя или его заместителя претендует Наталья Бернацкая, которая имеет серьезный опыт управленческой работы. Также на лидерские позиции претендует Светлана Кустова, которая в свое время работала помощницей Порошенко и защищала в суде Виктора Ющенко.
Глава КИУ также напомнил, что Центризбирком - это коллегиальный орган, поэтому предпочтения председателя и заместителя определенных партий не будут иметь большого влияния на решение учреждения. Кошель отметил, что для демократичности выборов необходимо рассматривать не только членов ЦИК, а прежде всего провести полноценную избирательную реформу.
- 23 января 2018 года президент Петр Порошенко одобрил назначение новых членов ЦИК.
- Впоследствии председатель КИУ Алексей Кошель заявил, что из-за распрь в парламенте есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- Украинские СМИ уже собрали досье на всех кандидатов в ЦИК.
- На следующий день в список кандидатов администрация президента добавила еще одну фамилию.
- Из-за отсутствия их кандидата в списках, партия "Батькивщина" призвала Порошенко изменить список кандидатов.
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