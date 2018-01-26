Глава Комитета избирателей рассказал, кто может возглавить Центризбирком

26 января, 2018, 17:20

Главными претендетами на должность председателя ЦИК, является кандидат от партии "Народный фронт" Наталья Бернацкая и кандидат от "БПП" Светлана Кустова, считает глава КИУ

Об этом заявил председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Эспрессо.TV.

По сравнению с предыдущими ротациями состава ЦИК, нынешний список кандидатов стал значительно лучше.

"Если раньше партии вносили предложение, а президент поддерживал кандидатов, которые были преданными партийцами, людьми с партийной орбиты. То теперь большая половина списка - это опытные юристы, которые могли бы быстро войти в работу ЦИК", - заявил Кошель.

По мнению Кошеля, на должность председателя или его заместителя претендует Наталья Бернацкая, которая имеет серьезный опыт управленческой работы. Также на лидерские позиции претендует Светлана Кустова, которая в свое время работала помощницей Порошенко и защищала в суде Виктора Ющенко.

Глава КИУ также напомнил, что Центризбирком - это коллегиальный орган, поэтому предпочтения председателя и заместителя определенных партий не будут иметь большого влияния на решение учреждения. Кошель отметил, что для демократичности выборов необходимо рассматривать не только членов ЦИК, а прежде всего провести полноценную избирательную реформу.