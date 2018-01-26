Экс-заместитель Авакова Деева рассказала, куда пошла работать после МВД

26 января, 2018, 13:47

Бывшая заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева трудоустроилась в структуре ООН по гендерному равенству

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Деева начала работать в UN Women Ukraine на должности National HeForShe Coordinator (национальный координатор кампании HeForShe).

"Я очень взволнована и горда тем, что начала этот проект с необычайной командой UN Women Ukraine. Если мы перестанем определять друг друга теми, кем мы не являемся, и начинаем определять себя тем, кем мы есть, - мы все сможем быть свободнее, и это то, чем занимается HeForShe. Речь идет о свободе", - написала экс-заместитель Авакова.

Справка:

UN Women является структурой Организации Объединенных Наций, которая сосредотачивает свои усилия на достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.

HeForShe - движение солидарности за равенство полов, созданный UN Women.