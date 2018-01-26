Экс-заместитель Авакова Деева рассказала, куда пошла работать после МВД
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Деева начала работать в UN Women Ukraine на должности National HeForShe Coordinator (национальный координатор кампании HeForShe).
"Я очень взволнована и горда тем, что начала этот проект с необычайной командой UN Women Ukraine. Если мы перестанем определять друг друга теми, кем мы не являемся, и начинаем определять себя тем, кем мы есть, - мы все сможем быть свободнее, и это то, чем занимается HeForShe. Речь идет о свободе", - написала экс-заместитель Авакова.
Справка:
UN Women является структурой Организации Объединенных Наций, которая сосредотачивает свои усилия на достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.
HeForShe - движение солидарности за равенство полов, созданный UN Women.
- Напомним, Деева ушла с должности заместителя министра внутренних дел в декабре 2017 года по собственному желанию.
- Ее назначили на эту должность в МВД в 2016 году. Такое решение подвергалось критике за возраст новоназначенной. Ей на то время было 24 года. Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню". Тогда министр МВД Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведении спецпроверки.
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