Для запуска закона о приватизации надо принять еще 20 законодательных актов, - Фонд госимущества

26 января, 2018, 21:14

Для эффективной работы закона о приватизации министерства должны работать вместе над внедрением по меньшей мере 20 законодательных актов

Об этом заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в эфире Эспрессо.TV.

Закон о выводе из государственной собственности предприятий дает новое определение приватизации, которое понятно для наших и зарубежных инвесторов. Трубаров отметил, что приняв новый закон, Украина ожидает иностранных инвесторов и увеличение их роли в приватизации.

"Я считаю, что всех больше всего интересуют крупные предприятия. В частности, те, что связаны с энергетической отраслью", - пояснил и.о. главы Госимущества

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На следующей неделе премьер-министр будет проводить совещание относительно самого блока приватизации, где чиновники распишут дальнейшее движение действий в этом направлении. Трубаров отмечает, что для работы закона о приватизации необходимо рассмотреть не менее 20 законодательных актов или разработать новые.

"Сегодня на совещании с министром Кубивым договорились, что мы с другими министерствами начинаем эту работу. Планируем за месяц-полтора пройти все правки, чтобы наполнить ими тело нового закона. Большинство объектов мы планируем вывести из государственной собственности в 2018 году, какие-то еще останутся на 2019-20 годы", - добавил Трубаров.

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