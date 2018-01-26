Для запуска закона о приватизации надо принять еще 20 законодательных актов, - Фонд госимущества
Об этом заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в эфире Эспрессо.TV.
Закон о выводе из государственной собственности предприятий дает новое определение приватизации, которое понятно для наших и зарубежных инвесторов. Трубаров отметил, что приняв новый закон, Украина ожидает иностранных инвесторов и увеличение их роли в приватизации.
"Я считаю, что всех больше всего интересуют крупные предприятия. В частности, те, что связаны с энергетической отраслью", - пояснил и.о. главы Госимущества
Читайте также: 7 мифов о продаже госкомпаний. Правительство объясняет, почему их давно надо приватизировать
На следующей неделе премьер-министр будет проводить совещание относительно самого блока приватизации, где чиновники распишут дальнейшее движение действий в этом направлении. Трубаров отмечает, что для работы закона о приватизации необходимо рассмотреть не менее 20 законодательных актов или разработать новые.
"Сегодня на совещании с министром Кубивым договорились, что мы с другими министерствами начинаем эту работу. Планируем за месяц-полтора пройти все правки, чтобы наполнить ими тело нового закона. Большинство объектов мы планируем вывести из государственной собственности в 2018 году, какие-то еще останутся на 2019-20 годы", - добавил Трубаров.
Читайте также: 22,5 млрд за приватизацию. Как теперь будут продавать госпредприятия
- 9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7066 о приватизации государственного имущества.
- И.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявил, что для начала эффективной приватизации государственных предприятий следует ограничить количество объектов, продажа которых запрещена действующим законодательством.
- В январе 2018 года Верховная Рада рассмотрела закон о приватизации и расширила список объектов, которые нельзя приватизировать, добавив туда государственные медучреждения и учреждения образования.
- Также отмечается, что к участию в приватизации государственного имущества в Украине не будут допускать резидентов России, а также лиц, занесенных в санкционные списки.
- За 2017 год Украина заработала на приватизации более 5 млрд грн за год. Это самый высокий показатель с 2012 года.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-