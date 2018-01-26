Действия России могут повлечь тысячи смертей в Британии, - Минобороны

26 января, 2018, 11:43

Российская власть может нанести огромный ущерб Великобритании, разрушив ее инфраструктуру

Об этом заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает издание BBC.

Он пояснил, что в Москве шпионят за британской системой энергоснабжения. Если нанести ей вред, то это приведет к "полному хаосу" в стране. По его словам, это является настоящей угрозой, с которой сейчас столкнулась страна.

Великобритания имеет четыре подводных кабеля для поставки электричества и еще четыре - для поставки газа и энергии в страну.

Уильямсон объяснил, что Россия изучает эти типы связей и будет готова принять меры, которые "любая другая нация будет воспринимать как абсолютно неприемлемые". В частности, по его словам, в России будут думать, "как сделать так, чтобы причинить больше вреда Британии".

"Разрушить экономику (Британии, - ред.), разорвать на куски ее инфраструктуру, фактически привести тысячи и тысячи и тысячи смертей, и на самом деле получить элемент для создания полного хаоса внутри страны", - заключил Уильямсон, говоря о возможных убытках от действий Кремля.