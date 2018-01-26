 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Действия России могут повлечь тысячи смертей в Британии, - Минобороны

Российская власть может нанести огромный ущерб Великобритании, разрушив ее инфраструктуру

Об этом заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает издание BBC.

Он пояснил, что в Москве шпионят за британской системой энергоснабжения. Если нанести ей вред, то это приведет к "полному хаосу" в стране. По его словам, это является настоящей угрозой, с которой сейчас столкнулась страна.

Великобритания имеет четыре подводных кабеля для поставки электричества и еще четыре - для поставки газа и энергии в страну.

Уильямсон объяснил, что Россия изучает эти типы связей и будет готова принять меры, которые "любая другая нация будет воспринимать как абсолютно неприемлемые". В частности, по его словам, в России будут думать, "как сделать так, чтобы причинить больше вреда Британии".

"Разрушить экономику (Британии, - ред.), разорвать на куски ее инфраструктуру, фактически привести тысячи и тысячи и тысячи смертей, и на самом деле получить элемент для создания полного хаоса внутри страны", - заключил Уильямсон, говоря о возможных убытках от действий Кремля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2018 пятница

больше новостей

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать