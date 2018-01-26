Бизнес теперь может получать 80% услуг ГФС в режиме онлайн, - Продан

26 января, 2018, 09:06

Фактически 80% всех услуг, которые предоставляются Государственной фискальной службой малому и среднему бизнесу, переведено в онлайн

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан в интервью "Новое время".

"Плательщик, находясь на своем рабочем месте или же у себя дома, имея соответствующую аппаратуру может в режиме онлайн получить все административные услуги, различные справки, а также консультативные услуги", - отметил он.

Кроме того, физические лица могут уплачивать налоги, не выходя из своего рабочего кабинета, а также подавать налоговую отчетность всех форматов.