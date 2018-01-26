Бой Усик - Бриедис. Украинец победил латвийца на взвешивании

26 января, 2018, 17:09

В Риге состоялась официальная церемония взвешивания перед боем между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом

В поединке, который состоится 27 января в Риге, боксеры поспорят сразу за два титула в первом тяжелом весе (до 91 кг) - звание чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), принадлежащее Усику и пояс WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет Бриедис. Сам бой будет проходить в рамках полуфинала WBSS (Всемирной боксерской суперсерии).

На официальной церемонии взвешивания Усик показал 90,4 кг. Бриедис оказался немного легче - 90,3 кг.

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9 сентября в четвертьфинале WBSS Александр Усик нокаутировал в Берлине Марко Хука из Германии.

Майрис Бриедис на этой стадии соревнований 30 сентября в Риге победил по очкам кубинца Майка Переса.

В другом полуфинале WBSS 3 февраля в Сочи встретятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос.

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