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Боевики на Донбассе изменили поведение, когда узнали о Javelin для Украины, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что российские военные и боевики на Донбассе кардинально изменили поведение, когда узнали о намерении США предоставить Украине летальное оборонительное оружие

Об этом он сообщил журналистам в Давосе (Швейцария), сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно сроков поставки Украине оборонительного оружия из США он отметил: "Мне известны все даты и никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи".

По его словам, когда боевики узнали, что Украина получит новейшее оружие, то кардинально изменилось их поведение. Они теперь гораздо более осторожно подходят к линии фронта.

"Я приветствую это, и я считаю, что в этом результат достигнут. И мы говорим не только о грантовых поставках за счет средств наших американских партнеров, не только о предоставлении нам лицензии и разрешений на покупку, но и о совместном производстве, об учебе, о других сферах", - сказал президент.

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