Боевики на Донбассе изменили поведение, когда узнали о Javelin для Украины, - Порошенко
Об этом он сообщил журналистам в Давосе (Швейцария), сообщает УНИАН.
Отвечая на вопрос относительно сроков поставки Украине оборонительного оружия из США он отметил: "Мне известны все даты и никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи".
По его словам, когда боевики узнали, что Украина получит новейшее оружие, то кардинально изменилось их поведение. Они теперь гораздо более осторожно подходят к линии фронта.
"Я приветствую это, и я считаю, что в этом результат достигнут. И мы говорим не только о грантовых поставках за счет средств наших американских партнеров, не только о предоставлении нам лицензии и разрешений на покупку, но и о совместном производстве, об учебе, о других сферах", - сказал президент.
- Напомним, в августе СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на $50 млн.
- Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
- 16 января 2018 года посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно.
- ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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