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Банда во главе с экс-главой "Укрспирта" Лабутиным готовила теракты в Украине, - МВД

Преступная организация во главе с экс-директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным готовила теракты на государственные учреждения

Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", - подчеркнул Аваков.

Также министр отметил, что это большая группа злоумышленников, которая совершила несколько заказных убийств и покушений на убийства в Киеве.

"Из них (из злоумышленников, - ред.) названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть", - добавил глава министерства.

  • Напомним, ГПУ, СБУ и Нацполиция задержали 7 участников преступной организации, которых обвиняют в растрате государственных средств и многочисленных покушениях на убийство. В частности, в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина.
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