Житель Днепропетровщины получал оружие из зоны АТО

25 января, 2018, 19:28

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали в Павлограде Днепропетровской области поступления оружия и боеприпасов из района проведения Антитеррористической операции

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель хранил в своей квартире внушительный арсенал средств поражения, которые использовались в криминальных целях. Оружие поступало от его знакомых, которые систематически посещали район проведения Антитеррористической операции.

Во время обыска в квартире злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли три автомата Калашникова, обрез нарезного охотничьего ружья, пять гранат Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами к ним, тротиловую шашку, около пятисот патронов различного калибра и глушитель.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия, в частности для установления других лиц, причастных к поступлению оружия.