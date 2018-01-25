 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Задержанного в оккупированном Крыму крымского татарина арестовали на 10 суток

На аннексированном полуострове за последние сутки арестовали 2 человек, одного из них обвиняют в "экстремизме"

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

25 января российские силовики провели обыски в Джанкое и Нижнегорском районе аннексированного Крыма. В результате спецслужбы доставили местных жителей Энвера Кроша и Эбазера Ислямова в райотделы полиции Джанкоя и Нижнегорского района соответственно.

Известно, что Кроша обвиняют в нарушении статьи российского кодекса "Пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций". Из-за этого его задержали на 10 суток.

Крымские активисты сообщают, что у него изъяли телефон, планшет и ноутбук. Между тем на сайтах российских силовых структур информация отсутствует.

Юрист Эмиль Курбединов уже написал на своей странице в Facebook, что работники ФСБ России уже допрашивали Энвера Кроша с применением пыток электрическим током в 2015 году.

 

По информации уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, за последние 4 года оккупационная администрация России в Крыму сфабриковала более 100 уголовных дел. Самые популярные обвинения - сепаратизм, экстремизм, посягательство на территориальную целостность России, диверсии и шпионаж в пользу Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать