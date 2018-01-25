Задержанного в оккупированном Крыму крымского татарина арестовали на 10 суток

25 января, 2018, 17:49

На аннексированном полуострове за последние сутки арестовали 2 человек, одного из них обвиняют в "экстремизме"

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

25 января российские силовики провели обыски в Джанкое и Нижнегорском районе аннексированного Крыма. В результате спецслужбы доставили местных жителей Энвера Кроша и Эбазера Ислямова в райотделы полиции Джанкоя и Нижнегорского района соответственно.

Известно, что Кроша обвиняют в нарушении статьи российского кодекса "Пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций". Из-за этого его задержали на 10 суток.

Крымские активисты сообщают, что у него изъяли телефон, планшет и ноутбук. Между тем на сайтах российских силовых структур информация отсутствует.

Юрист Эмиль Курбединов уже написал на своей странице в Facebook, что работники ФСБ России уже допрашивали Энвера Кроша с применением пыток электрическим током в 2015 году.

По информации уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, за последние 4 года оккупационная администрация России в Крыму сфабриковала более 100 уголовных дел. Самые популярные обвинения - сепаратизм, экстремизм, посягательство на территориальную целостность России, диверсии и шпионаж в пользу Украины.