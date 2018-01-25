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Из-за теракта в Кабуле погибли 40 человек, – AFP

В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" погибло 40 человек – почти вдвое больше, чем сообщалось ранее

Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Афганистана.

"Окончательное число погибших в теракте на отель "Интерконтиненталь" среди афганцев составляет 25", - сказал представитель министерства Вахид Маджрух. Еще 12 афганцев были ранены.

"Мы не знаем количество погибших иностранцев", - добавил он.

Таким образом, вместе с подтвержденными ранее данными о 15 погибших иностранцев число жертв теракта достигло 40 человек.

Ранее афганские власти сообщили о 22 погибших в результате теракта, включительно с иностранцами.

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  • Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
  • Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
  • Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
  • Ранее посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк подтвердил гибель семерых украинцев. Он также рассказал, что погибшие работали в трех разных авиакомпаниях.
  • Тем временем в МВД Афганистана утверждают, что девять граждан Украины стали жертвами теракта в отеле в столице страны.
  • 19 спасенных во время теракта в Кабуле людей вернули в Украину
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