Из-за теракта в Кабуле погибли 40 человек, – AFP
25 января, 2018, 11:05
В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" погибло 40 человек – почти вдвое больше, чем сообщалось ранее
Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Афганистана.
"Окончательное число погибших в теракте на отель "Интерконтиненталь" среди афганцев составляет 25", - сказал представитель министерства Вахид Маджрух. Еще 12 афганцев были ранены.
"Мы не знаем количество погибших иностранцев", - добавил он.
Таким образом, вместе с подтвержденными ранее данными о 15 погибших иностранцев число жертв теракта достигло 40 человек.
Ранее афганские власти сообщили о 22 погибших в результате теракта, включительно с иностранцами.
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- Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
- Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
- Ранее посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк подтвердил гибель семерых украинцев. Он также рассказал, что погибшие работали в трех разных авиакомпаниях.
- Тем временем в МВД Афганистана утверждают, что девять граждан Украины стали жертвами теракта в отеле в столице страны.
- 19 спасенных во время теракта в Кабуле людей вернули в Украину
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