Высший совет правосудия уволил судей, которые преследовали участников Революции Достоинства

25 января, 2018, 20:01

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об освобождении шестерых судей в соответствии с решениями дисциплинарных палат Высшего совета правосудия

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия решил освободить на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины: Мозговую Ольгу с должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области; Решетника Николая с должности судьи Бабушкинского райсуда Днепропетровска; Бессараб Любовь с должности судьи Гагаринского райсуда Севастополя; Попеку Александра с должности судьи Тельмановского райсуда Донецкой области; Антонову Наталью с должности судьи Голосеевского райсуда Киева; Степанову Оксану с должности судьи Обуховского райсуда Киевской области.

Дисциплинарные дела в отношении судей Мозговой, Решетника, Антоновой возбуждены на основании жалоб, в которых указано, что эти судьи допустили нарушения прав человека, в частности во время вынесения постановлений о содержании под стражей людей, которые были участниками массовых акций протеста в период Революции Достоинства.

Дисциплинарное дело в отношении Степановой возбуждено на основании жалобы, в которой указано, что судьей не соблюдены требования по поводу всестороннего выяснения обстоятельств дела при принятии решения о применении к активному участнику Автомайдана административного взыскания.

В отношении судей Бессараб Любови Михайловны и Попеки Александра Владимировича дисциплинарные дела возбуждены на основании установленных фактов о том, что указанные судьи вошли в состав судебных органов Российской Федерации и так называемой ДНР.

"Сегодня было освобождено 6 судей, 4 из которых привлечены к ответственности за действия во время рассмотрения дел активистов Евромайдана. Мы понимаем ожидания общества по оперативному рассмотрению дел, однако должны отметить, что на рассмотрении находится более 16 тысяч дисциплинарных материалов. На сегодня у нас есть 20 инспекторов из 42. Физически нет возможности обработать такое количество материалов тем составом, который сейчас есть", - сказал глава Высшего совета правосудия Бенедисюк.