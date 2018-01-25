25 января, 2018, 10:57

Высокий суд Лондона продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд

Соответствующее решение было принято по итогам заседания 19 января, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные пресс-центра Приватбанка.

Отмечается, что соответствующее решение будет действовать до очередного соответствующего указа суда.

Напомним, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.

Это было сделано на основании доказательств, которые свидетельствуют о том, что Коломойский и Боголюбов незаконно вывели почти $2 млрд. В результате денежные средства перечислялись на счета компаний, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.