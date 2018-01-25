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Вышел первый трейлер украинского фильма "Крути 1918"

В сети появился первый трейлер украинского фильма "Крути 1918", посвященный 100-летию событий под Крутами

Соответствующее видео выложили на страницу компании Good Morning Film.

"Круты 1918" - это украинский исторический фильм-экшн режиссера Алексея Шапарева. Лента посвящена 100-летию боя под Крутами зимой 1918 года.

"1918 год - год борьбы за национальное освобождение стран, находившихся под гнетом Российской империи. Большевики наступают на Киев, город наполнен агентами Троцкого, идет агитация пролетариев. Грушевский выдает IV Универсал - о защите Украины. Патриотически настроенные студенты, главные герои фильма, готовятся защищать Киев и героически бьются в бою под Крутами. на фоне этих событий мы наблюдаем за историей семьи Савицких - генерала и его двух сыновей Андрея и Алексея", - описывается сюжет фильма на странице в Facebook.

Фильм снят при поддержке Госкино Украины. Общий бюджет киноленты составляет 52 млн гривень, половина из них - государственная финансовая поддержка.

В съемках в целом было задействовано около 1000 актеров и 2000 единиц оружия.

Релиз "Круты 1918" запланирован на 6 декабря 2018.

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