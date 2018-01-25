Возле Кременчуга разбился вертолет, есть погибшие

25 января, 2018, 20:48

Возле Кременчуга упал вертолет Ми-8, в результате этого погибли от 3 до 4 человек

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает 112.ua.

По ее словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 19:15.

"Погибли все, кто находился в вертолете. По предварительной информации, на борту находилось 4 человек", – рассказала она.

Рыбалко отметила, что вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершавший учебно-тренировочный полет.

Также она опровергла распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что вертолет врезался в вышку.

"Сейчас идет вопрос о электросети", – уточнила она.

Фото: Кременчугский телеграф