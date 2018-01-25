Возле Кременчуга разбился вертолет, есть погибшие
25 января, 2018, 20:48
Возле Кременчуга упал вертолет Ми-8, в результате этого погибли от 3 до 4 человек
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает 112.ua.
По ее словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 19:15.
"Погибли все, кто находился в вертолете. По предварительной информации, на борту находилось 4 человек", – рассказала она.
Рыбалко отметила, что вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершавший учебно-тренировочный полет.
Также она опровергла распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что вертолет врезался в вышку.
"Сейчас идет вопрос о электросети", – уточнила она.
Фото: Кременчугский телеграф
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