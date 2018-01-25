Волкер уверен: закон о реинтеграции не противоречит Минским соглашениям
Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что соответствующий законопроект упорядочивает военную операцию на Донбассе, которую до этого много лет называли антитеррористической.
По его словам, документ также формализует права граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.
"То, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противодействует "Минске". Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия ", - подчеркнул Волкер.
Он выразил убеждение, что Украина придерживается Минских соглашений, и пожелал, чтобы Россия делала то же самое.
Читайте также: Агрессия РФ, оккупированные территории и защита суверенитета. О чем новый закон
- 18 января Верховная Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
- Напомним, во время встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым Волкер заявил, что США ценят сотрудничество с Украиной и помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.
- Спецпредставитель считает, что один день без обстрелов подтверждает эффективность дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-