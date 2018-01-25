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Волкер уверен: закон о реинтеграции не противоречит Минским соглашениям

Закон относительно обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса упорядочивает проведение там военной операции и не противодействует Минским соглашениям

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что соответствующий законопроект упорядочивает военную операцию на Донбассе, которую до этого много лет называли антитеррористической.

По его словам, документ также формализует права граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

"То, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противодействует "Минске". Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия ", - подчеркнул Волкер.

Он выразил убеждение, что Украина придерживается Минских соглашений, и пожелал, чтобы Россия делала то же самое.

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