Волкер обсудит с Сурковым завершение войны на Донбассе, как это видят в США

25 января, 2018, 14:23

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым обсудит видение американской власти относительно завершения конфликта на Донбассе

Об этом он заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

"Прежде всего, относительно встречи с господином Сурковым, я надеюсь изложить видение США того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", - подчеркнул он.

Волкер отметил, что при этом на Донбассе необходимо создать опасные условия для всех жителей, которые там находятся. Этого можно достичь благодаря миротворцам ООН. Когда этот вопрос будет решен, необходимо будет имплементировать Минские соглашения.

"А это предполагает настоящее длительное перемирие, отвод тяжелых вооружений, выборы, амнистию, специальный статус для региона. Все эти вещи важны. Поэтому я хочу четко заявить, что мы готовы приложить все усилия, чтобы приблизить это, но это должно базироваться и на решении России также", - подытожил Уолкер.