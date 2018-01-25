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Vodafone не поедет ремонтировать связь на оккупированный Донбасс, пока российские наемники не выполнят условия

Компания Vodafone-Украина не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области

Об этом заявила начальник отдела связей с общественностью компании Vodafone-Украина Виктория Рубан, сообщает "Радио Свобода".

"Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем с украинскими лицензиями, выданными нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", – заявила Виктория Рубан.

Она подчеркнула, что в случае получения официального разрешения на въезд на оккупированную территорию, компания никого туда не будет отправлять без гарантий безопасности.

"На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей... Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", - подчеркнула Рубан.

Она также отметила, что вопрос о ситуации со связью в Донецкой области вынесен на переговоры контактной группы в Минске.

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