Vodafone не поедет ремонтировать связь на оккупированный Донбасс, пока российские наемники не выполнят условия
Об этом заявила начальник отдела связей с общественностью компании Vodafone-Украина Виктория Рубан, сообщает "Радио Свобода".
"Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем с украинскими лицензиями, выданными нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", – заявила Виктория Рубан.
Она подчеркнула, что в случае получения официального разрешения на въезд на оккупированную территорию, компания никого туда не будет отправлять без гарантий безопасности.
"На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей... Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", - подчеркнула Рубан.
Она также отметила, что вопрос о ситуации со связью в Донецкой области вынесен на переговоры контактной группы в Минске.
- Напомним, 11 января территории под оккупационной администрацией России остались без мобильной связи. Стало известно, что порвался кабель в компании Vodafone.
- Впоследствии эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.
- В результате в Донецке сформировались метровые очереди за карточками местного мобильного оператора "Феникс".
- 19 января компания Vodafone возобновила работу в оккупированной части Луганской области, тем временем в Донецке до сих пор отсутствует мобильная связь.
- Впоследствии стало известно, что оккупационная администрация России в Донецке требует у Vodafone оплачивать ей за потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.
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