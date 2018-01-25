В зоне АТО ранили украинского военного
25 января, 2018, 21:16
Несмотря на небольшое количество обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня в зоне АТО нет
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр сил АТО.
Российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям. В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины.
На Донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Водяного на Приазовье.
В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние его здоровья как удовлетворительное.
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