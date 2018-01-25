В Италии поезд сошел с рельсов: двое людей погибли, десятки - ранены

25 января, 2018, 10:37

Недалеко от Милана в четверг утром сошел с рельсов поезд

Об этом сообщает газета La Stampa.

Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, около 7 утра сошел с рельсов в районе города Пйотелло. В поезде было восемь вагонов, часть из них сошли с рельсов.

На место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. Спасатели пытаются достать людей, которые оказались в ловушке в истерзанном поезде. В результате аварии погибли по меньшей мере двое людей, десять раненых в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, незначительные ранения получили сотни людей, которых также госпитализируют.

Что стало причиной аварии, пока не сообщается. Участок северной железной дороги сейчас перекрыт.