В Италии поезд сошел с рельсов: двое людей погибли, десятки - ранены
Об этом сообщает газета La Stampa.
Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, около 7 утра сошел с рельсов в районе города Пйотелло. В поезде было восемь вагонов, часть из них сошли с рельсов.
На место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. Спасатели пытаются достать людей, которые оказались в ловушке в истерзанном поезде. В результате аварии погибли по меньшей мере двое людей, десять раненых в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, незначительные ранения получили сотни людей, которых также госпитализируют.
Что стало причиной аварии, пока не сообщается. Участок северной железной дороги сейчас перекрыт.
As many as five dead after train derails near Milan: fire brigade official https://t.co/Fekild38Zy via @Reuters pic.twitter.com/3TwJ1uDUjl— News, Views, People. (@NVPeople) 25 января 2018 г.
Un train déraille пре de Milan: deux morts https://t.co/MyB5fIBeJG pic.twitter.com/G176jkgRGL— Le Soir (@lesoir) 25 января 2018 г.
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