В Румынии задержали экс-руководителя "Укрспирта", которого обвиняют в растрате государственных средств
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".
В Румынии задержали бывшего генерального директора госпредприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина. Его подозревают в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 млн гривень и нарушение статей "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Уклонение от уплаты налогов", "Угроза или насилие в отношении журналиста", "Совершение преступления группой лиц" и "Служебный подлог".
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что вместе с Лабутиным задержали еще 6 активных участников преступной организации. В отношении всех задержанных судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
По результатам расследования установлено, что участники преступной организации совершили особо тяжкие преступления, среди которых: умышленное убийство советника директора ГП «Укрспирт», покушение на убийство заместителя руководителя ГП "Укрспирт", покушение на умышленное убийство с использованием противопехотной мины президента одной из спортивных федераций, покушение на умышленное убийство с использованием самодельного взрывного устройства частного предпринимателя.
Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
- Сообщается, что министр аграрной политики и продовольствия подписал приказ об увольнении главы ГП "Укрспирт" Михаила Лабутина в феврале 2015 года.
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