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В порту в Одесской области обрушился один из причалов

В морском торговом порту "Южный" в Одесской области обрушился один из причалов, который сейчас строится

По мнению экспертов, обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайской компанией-подрядчиком, сообщает 04868.ua.

Помимо нанесения материального ущерба инфраструктуре порта, обрушение причала обусловило изменения в логистике перевалки грузов.

Сколько времени уйдет на восстановительные работы, пока неизвестно. Специалисты считают, что дноуглубительные работы должны быть срочно прекращены, поскольку они могут повлечь аварии на других причалах порта.

Причины обрушения и размер ущерба выяснят в ходе экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации сделают соответствующие выводы о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами.

В октябре прошлого года в порту "Южный" грузовое судно Conquistador (флаг Мальты) врезалось в причал, в результате чего были повреждены облицовочные плиты причала, смещена швартовая тумба и выгнуты анкерные тяги.

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