В парижском книжном магазине продавали глобусы с Украиной без Крыма

25 января, 2018, 16:49

В одном из книжных магазинов Парижа в продаже заметили глобусы с неправильным обозначением оккупированного Крыма

Об этом сообщает посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

В одном из книжных магазинов Парижа, сотрудник украинского посольства заметил глобус, на котором было неправильно обозначено территорию Автономной республики Крым, что дало повод интерпретировать это как территорию, что якобы не принадлежит Украине.

Посольство обратилось к магазину с требованием принять все возможные меры для недопущения дальнейшего распространения недостоверной информации. В ответ на обращение посольства, руководство магазина заверило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи.