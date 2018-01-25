 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ООН официально передали следствию копию письма Януковича Путину

Следователи получили официальным путем от секретариата ООН фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича в адрес президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".

В письме Янукович просил использовать Вооруженные силы России на территории Украины.

"Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Чуркина (тогдашний постоянный представитель России при ООН, - ред.) о признании официальным документом письмо Януковича к президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. Этот документ приобщен к материалам уголовного производства", - отметил Кравченко.

По его словам, в целом сторона обвинения получила четыре письма от Министерства иностранных дел о полученных данных фотокопий документов. Бывший постпред РФ в ООН Чуркин представил их 3 марта 2014 года. Тогда их признали официальными документами ООН.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать