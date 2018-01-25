В ООН официально передали следствию копию письма Януковича Путину
Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".
"Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Чуркина (тогдашний постоянный представитель России при ООН, - ред.) о признании официальным документом письмо Януковича к президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. Этот документ приобщен к материалам уголовного производства", - отметил Кравченко.
По его словам, в целом сторона обвинения получила четыре письма от Министерства иностранных дел о полученных данных фотокопий документов. Бывший постпред РФ в ООН Чуркин представил их 3 марта 2014 года. Тогда их признали официальными документами ООН.
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