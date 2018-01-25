 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В оккупированном Донбассе "бюджетникам" запретили пользоваться Vodafone и Киевстар, - СМИ

Российские наемники на временно оккупированной территории Донбасса запретили приносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами украинских мобильных операторов, включая Vodafone, Киевстар и Интертелеком

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в Луганске.

Отмечается, что в Луганске "бюджетников" предупредили о запрете.

По информации источников издания, теперь оккупанты пугают тем, что Vodafone Украина якобы всех прослушивает.

Другой источник добавляет, что всех сотрудников "госучреждений" перевели на местный мобильный оператор Феникс.

"При этом они обложили их данью - сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие Феникса", - цитирует издание источник.

Источник в Донецке сообщил, что это было сделано специально, поскольку ранее им запретили выезжать с временно оккупированной территории Донецкой области.

"Чтобы отрезать совсем, звонить нельзя, выезжать - тоже", - добавляет источник издания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать