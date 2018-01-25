В оккупированном Донбассе "бюджетникам" запретили пользоваться Vodafone и Киевстар, - СМИ

25 января, 2018, 12:38

Российские наемники на временно оккупированной территории Донбасса запретили приносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами украинских мобильных операторов, включая Vodafone, Киевстар и Интертелеком

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в Луганске.

Отмечается, что в Луганске "бюджетников" предупредили о запрете.

По информации источников издания, теперь оккупанты пугают тем, что Vodafone Украина якобы всех прослушивает.

Другой источник добавляет, что всех сотрудников "госучреждений" перевели на местный мобильный оператор Феникс.

"При этом они обложили их данью - сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие Феникса", - цитирует издание источник.

Источник в Донецке сообщил, что это было сделано специально, поскольку ранее им запретили выезжать с временно оккупированной территории Донецкой области.

"Чтобы отрезать совсем, звонить нельзя, выезжать - тоже", - добавляет источник издания.