В оккупированном Донбассе "бюджетникам" запретили пользоваться Vodafone и Киевстар, - СМИ
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в Луганске.
Отмечается, что в Луганске "бюджетников" предупредили о запрете.
По информации источников издания, теперь оккупанты пугают тем, что Vodafone Украина якобы всех прослушивает.
Другой источник добавляет, что всех сотрудников "госучреждений" перевели на местный мобильный оператор Феникс.
"При этом они обложили их данью - сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие Феникса", - цитирует издание источник.
Источник в Донецке сообщил, что это было сделано специально, поскольку ранее им запретили выезжать с временно оккупированной территории Донецкой области.
"Чтобы отрезать совсем, звонить нельзя, выезжать - тоже", - добавляет источник издания.
- Напомним, 11 января территории под оккупационной администрацией России остались без мобильной связи. Стало известно, что порвался кабель в компании Vodafone.
- Впоследствии эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.
- В результате в Донецке сформировались метровые очереди за карточками местного мобильного оператора "Феникс".
- 19 января компания Vodafone возобновила работу в оккупированной части Луганской области, тем временем в Донецке до сих пор отсутствует мобильная связь.
- Впоследствии стало известно, что оккупационная администрация России в Донецке требует у Vodafone оплачивать ей за потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.
- Компания Vodafone-Украина не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.
- Отметим, ранее "бюджетникам" из оккупированного Донецка запретили ехать на подконтрольную Украине территорию.
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