В одесском горсовете появилась помощница депутата из "Звездных войн"
25 января, 2018, 17:25
В Одесской городском совете отныне на должности помощницы депутата будет работать Дарт Вейдер
Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в муниципалитете.
У депутата Одесского горсовета появилась новая помощница - Вейдер Дарт Александровна. Соответствующее удостоверение на имя центрального персонажа киноэпопеи "Звездные войны" подписал вчера секретарь собрания Алексей Потапский.
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- В 2015 году в Одессе вызвал ажиотаж кандидат в президенты Украины Дарт Вейдер. Однако Лорд ситхов не смог проголосовать за себя на избирательном участке, потому что его имя не включили в списки.
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