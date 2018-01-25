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В одесском горсовете появилась помощница депутата из "Звездных войн"

В Одесской городском совете отныне на должности помощницы депутата будет работать Дарт Вейдер

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в муниципалитете.

У депутата Одесского горсовета появилась новая помощница - Вейдер Дарт Александровна. Соответствующее удостоверение на имя центрального персонажа киноэпопеи "Звездные войны" подписал вчера секретарь собрания Алексей Потапский.

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