В одесском горсовете появилась помощница депутата из "Звездных войн"

25 января, 2018, 17:25

В Одесской городском совете отныне на должности помощницы депутата будет работать Дарт Вейдер

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в муниципалитете.

У депутата Одесского горсовета появилась новая помощница - Вейдер Дарт Александровна. Соответствующее удостоверение на имя центрального персонажа киноэпопеи "Звездные войны" подписал вчера секретарь собрания Алексей Потапский.

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